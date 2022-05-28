ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Antony Blinken ile İsrailli mevkidaşı Yair Lapid arasındaki telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.

İsrail ile Filistin tarafları arasında sükunetin hakim olması gerektiğini ve ABD'nin iki devletli çözüme yönelik desteğini dile getiren Blinken, Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesine yönelik soruşturmanın tamamlanmasının önemli olduğuna yönelik vurgusunu Lapid'e iletti.

İsrail güçlerinin gazeteci Ebu Akile'yi öldürmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü. Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Ebu Akile'nin görevi başında ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek olduğu halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Filistin Başsavcılığı, Ebu Akile'nin İsrailli keskin nişancı tarafından uyarı yapılmaksızın vurularak öldürüldüğünü ve dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesine taşıyacaklarını açıklamıştı.

ABD'nin CNN televizyonu da İsrail güçlerinin Ebu Akile'yi öldürdüğüne ilişkin bulguları haberinde derlemişti.