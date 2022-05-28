Haber Giriş: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 00:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu öldürdü
[Fotoğraf: AA]
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin yaraladığı bir Filistinli çocuk hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'da Beytullahim kentinin güneyinde yer alan El-Hadar beldesinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El-Hadar'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli Zeyd Muhammed Said Ganim'in sırtından ve boynundan vurularak ağır yaralandığı belirtildi.
15 yaşındaki Ganim müdahalelere rağen kurtarılamadı
Açıklamada, hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Ganim'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.
Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde bugün yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteriler yapılmış, bu eylemlere müdahale eden İsrail askerleri 10'dan fazla Filistinliyi yaralamıştı.
Etiketler: İsrail Batı Şeria Yahudi Yerleşimi
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