Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (UNHCR) yapılan açıklamaya göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusunda ordu ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup arasında devam eden çatışmalardan dolayı en az 72 bin kişi yerinden edildi.

Kuzey-Kivu eyaletinin Rutshuru bölgesinde başlayan çatışmaların eyaletin bütün bölgelerine yayıldığı belirtilen açıklamada, binlerce kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu bilgisi verildi.

Ülkede 5,6 milyon yerinden edilmiş insan var

Yerlerinden edilen insanlardan sadece 7 bini komşu Uganda’ya ulaşabildi. Kasımdan bu yana devam eden çatışmalarda yaklaşık 170 bin sivil evsiz kaldı ve ülkede toplamda 5,6 milyon yerinden edilmiş insan bulunuyor.

Ülkenin doğusunda haftalardır ordu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan M23 adlı isyancı üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.