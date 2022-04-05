Bakan Blinken, Brüksel'de yapılacak NATO dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Washington'dan hareketinden önce, basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Buça'daki sivil ölümlerinin "korkunç" olduğunu söyleyen Blinken, "Buça'da gördüğümüz şey bir vahşettir; serseri bir grubun rastgele bir eylemi değil, öldürmek, işkence ve tecavüz etmek amaçlı, kasıtlı bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırıya karışanların hesap vermesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Blinken, bu kapsamda delilleri toplamaya çalıştıklarını ve Rusya'ya yeni yaptırımların, Brüksel'deki görüşmelerde gündemde olacağını duyurdu.