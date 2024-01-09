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Dünya
AA 09.01.2024 10:23

Blinken, BM koordinatörüyle Gazze'nin kuzeyine insani yardımın kolaylaştırılmasını görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag ile telefonda Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine insani yardımın kolaylaştırılmasını ele aldı.

Blinken, BM koordinatörüyle Gazze'nin kuzeyine insani yardımın kolaylaştırılmasını görüştü

Blinken'ın Kaag ile yaptığı telefon görüşmesi, İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "Hamas'ın askeri yapısının tamamen dağıtıldığını" öne sürmesinin ardından geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmede Blinken ve Kaag'ın, "Gazze'deki sivillere insani yardım sağlayan koordinasyon mekanizmasının güçlendirilmesi ve yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünü sağlamak için Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine yardımların kolaylaştırılmasının öneminin altını çizdiğini" belirtti.

Miller, Blinken ve Kaag'ın, "yardım ve ticari malların Gazze'ye girişinin hızla kolaylaştırılması, acil ihtiyaçların karşılanması için yerel yardımların daha fazla kullanımı ve insani yardım için finansmanın artırılması da dahil savunmasız kişilere ulaşma konusundaki ortak kararlılığı vurguladığını" kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye ve Yunanistan'ın ardından bölge turu kapsamında sırayla Ürdün, Katar ve BAE'nin ardından Suudi Arabistan'a geçmişti.

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Antony Blinken Birleşmiş Milletler
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