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Dünya
AA 09.01.2024 10:21

Ermenistan, barış anlaşmasıyla ilgili yeni önerisini Azerbaycan'a gönderdi

Ermenistan, Azerbaycan'ın barış anlaşmasına yönelik tekliflerine yanıtın 4 Ocak'ta gönderildiğini duyurdu.

Ermenistan, barış anlaşmasıyla ilgili yeni önerisini Azerbaycan'a gönderdi

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'e göre, Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ermenistan devlet televizyonuna verdiği röportajda, Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşması sürecine yönelik açıklamalarda bulundu.

Armen Grigoryan, "4 Ocak'ta Ermenistan tarafı, Azerbaycan'ın barış anlaşmasına ilişkin teklifini yanıtladı. Önerilerine iki hafta içinde yanıt verdik. Şimdi Azerbaycan'ın cevabını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile yapılan barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilemeyen bazı konuların olduğunu belirten Grigoryan, "Bu konularda da kısa süre içinde ilerleme kaydedebileceğimizi umuyoruz. Çözümünü bulamadığımız kalan sorunların, karşılıklı değişim ve müzakereler yoluyla sonuçlandırılmasının ve barış anlaşmasının en kısa sürede imzalanmasının mümkün olacağını ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Grigoryan, iki ülke arasındaki sınırın belirlenmesine yönelik görev yapan komisyonların ocak ayı sonlarında tekrar bir araya gelmesi konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 27 Aralık'ta, Ermenistan ile barış müzakerelerinde 2023'te ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Erivan yönetimi, ciddi siyasi irade ortaya koyarsa kısa sürede barış imzalanabilir." açıklamasında bulunmuştu.

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