Çin'den, ABD, Japonya ve Güney Kore'nin Güney Çin Denizi açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, üç ülkenin, işbirliği adı altında dışlayıcı gruplar oluşturarak Çin'i karaladıklarını, cepheleşme ve çatışma yaratmaya çalıştıklarını öne sürdü.

Bölge dışı ülkelerin, Güney Çin Denizi'nde güç gösterisiyle cepheleşme oluşturmaya çalıştığını savunan Mao, "Çin, bölge ülkeleriyle farklılıklarını doğrudan, diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde yönetirken denizlerdeki egemenliğini, haklarını ve çıkarlarını korumayı sürdürecektir." dedi.

Mao, üç ülkeye, bölge ülkelerinin barışa ve istikrara yönelik çabalarına saygı gösterme, soğuk savaş mantığını terk ederek bölgede gerilim çıkarma ve bloklar arası cepheleşme oluşturmaya son verme çağrısı yaparken, "Asya-Pasifik, işbirliğinin öncüsü olan bölgedir, jeopolitik rekabetin satranç tahtası değil." ifadesini kulandı.

"Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz parçasıdır"

Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'a ilişkin ise Mao, "Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz parçasıdır. Tayvan sorunu, tamamıyla Çin'in iç işidir ve yabancı müdahalesi kabul edilemez." diye konuştu.

Mao, Tayvan Boğazı'nda barışın ve istikrarın "tek Çin" ilkesine bağlı kalarak ve "Tayvan'ın bağımsızlığına" yönelik "ayrılıkçı adımlara" karşı çıkarak korunabileceğini vurguladı.

ABD, Japonya ve Güney Kore, "Üçlü Hint-Pasifik Diyaloğu"nun 6 Ocak'ta yapılan açılış toplantısında, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki "tehlikeli ve tırmandırıcı" davranışlarından duydukları kaygıyı dile getirmişti.

Üç ülke, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın uluslararası toplumda güvenlik ve refah için vazgeçilmez olduğunu vurgulamıştı.