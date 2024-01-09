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Dünya
TRT Haber 09.01.2024 09:29

İsrail ordusundan mesaj: Saldırılarda yeni aşamaya geçildi

İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'u hedef aldı. Sınır Tanımayan Doktorlara ait sığınma evine top mermisi isabet etti, 4 kişi yaralandı. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi. İsrail ordusu, "saldırılarda yeni ve daha az yoğun aşamaya geçildiği" açıklaması geldi.

İsrail ordusundan mesaj: Saldırılarda yeni aşamaya geçildi

İsrail, havadan, karadan ve denizden Gazze'yi bombalıyor.

Son olarak, güneydeki Han Yunus'a saldırdı. Sınır Tanımayan Doktorlara ait sığınma evine top mermisi isabet etti, 4 kişi yaralandı.

Deyr el-Belah kentindeki bazı bölgelere de aydınlatma fişeği atıldı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 69 bin konut, İsrail bombardımanlarında yerle bir oldu.

30 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı. 120'den fazla ambulans kullanılamaz hale geldi.

Basın mensupları da hedefte

İsrail, Gazze'deki katliamları dünyaya aktarmaya çalışan basın mensuplarını hedef almayı da sürdürüyor.

Filistinli gazeteciler Abdullah Berıs ile Muhammed Ebu Dayir, İsrail saldırılarında yaşamlarını yitirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana öldürdüğü gazeteci sayısı 112 oldu.

Birleşmiş Milletler, Gazze'de tüm gazetecilerin korunması çağrısı yaptı.

İsrail ordusu saldırılarda yeni ve daha az yoğun aşamaya geçtikleri açıklamasında bulundu.

New York Times gazetesine konuşan Ordu Sözcüsü Hagari, Gazze'deki asker sayısını azaltmaya devam edeceklerini söyledi.

Kassam Tugayları ise İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyinde rehine kurtarma girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Girişimin başarısız olduğu ifade edildi.
 

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