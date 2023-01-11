Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bişkek soğuk hava ve karın etkisi altında
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek gece boyunca etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Ülkede soğuk hava sebebiyle okullarda yeni yıl tatili 16 Ocak'a uzatıldı.
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te soğuk hava ve kar etkili oluyor.
Bişkek Belediyesinin karla mücadele ekipleri, meydanlar, caddeler ve sokaklarda kar küreme çalışmalarını sürdürürken toplanan karları kamyonlarla şehir dışına taşıyor.
[Fotoğraf: AA]
Yeni yıl tatili soğuk hava nedeniyle 16 Ocak'a uzatıldı
Kentte gündüz sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığının, gelecek günlerde düşmeye devam edeceği uyarısı yapıldı.
Kırgızistan'da soğuk hava sebebiyle okullarda yeni yıl tatili 16 Ocak'a uzatılmıştı.
Etiketler: Kırgızistan Kar Yağışı
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