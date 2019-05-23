Dünya
Birleşmiş Milletlerden İdlib'e 31 tır insani yardım
23 Mayıs 2019 Perşembe 13:46 - Son Güncelleme 23 Mayıs 2019 Perşembe 14:11
Birleşmiş Milletler, Suriye'nin İdlib kentine 31 tır insani yardım gönderdi.
Birleşmiş Milletlerin (BM) İdlib'e gönderdiği insani yardımları taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemeleri İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
Kaynak: AA
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.