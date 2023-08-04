Bir bina yolda oluşan dev çukurun içine devrildi

Meksika’nın başkenti Mexico City’de bir spor salonunun yer aldığı bina, su borusunun patlaması sonucu temeli hasar görerek yolda açılan çukurun içine devrildi.

Yetkililer, çukurun 29 Temmuz Cumartesi günü oluştuğunu ve çukurun hemen yanında yer alan boks salonu olarak kullanılan binanın tahliye edildiğini açıkladı.

Ölen ya da yaralanan yok

Yaklaşık 8 metre genişliğinde, 10 metre uzunluğunda ve 8 metre derinliğinde olan çukura yan yatan binada can kaybı ve yaralanan olmadı.

Mexico City yerel yönetiminden uzmanlar, oluşan çukurun şimdilik çevrede yaşayanlar için herhangi bir risk oluşturmadığını açıkladı.

Bina enkazının kaldırılması, su tesisatındaki arızanın giderilmesi ve çukurun kapatılması amacıyla bölgede çalışma başlatıldı.