Açık 28ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 04.08.2023 22:35

Bir bina yolda oluşan dev çukurun içine devrildi

Meksika’nın başkenti Mexico City’de bir bina, su borusunun patlaması sonucu açılan devasa çukurun içine devrildi.

Meksika’nın başkenti Mexico City’de bir spor salonunun yer aldığı bina, su borusunun patlaması sonucu temeli hasar görerek yolda açılan çukurun içine devrildi.

Yetkililer, çukurun 29 Temmuz Cumartesi günü oluştuğunu ve çukurun hemen yanında yer alan boks salonu olarak kullanılan binanın tahliye edildiğini açıkladı.

Ölen ya da yaralanan yok

Yaklaşık 8 metre genişliğinde, 10 metre uzunluğunda ve 8 metre derinliğinde olan çukura yan yatan binada can kaybı ve yaralanan olmadı.

Mexico City yerel yönetiminden uzmanlar, oluşan çukurun şimdilik çevrede yaşayanlar için herhangi bir risk oluşturmadığını açıkladı.

Bina enkazının kaldırılması, su tesisatındaki arızanın giderilmesi ve çukurun kapatılması amacıyla bölgede çalışma başlatıldı.

ETİKETLER
Meksika
Sıradaki Haber
ABD'nin Tennessee eyaletindeki saldırı sonrası ihraç edilen 2 üye meclise dönüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:45
Trump aleyhinde yeni iddianame beklenen Georgia'da güvenlik önlemleri artırıldı
22:38
Çanakkale açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı
22:20
ABD'de başkanlık seçimleri için yarışan Christie Ukrayna'yı ziyaret etti
22:17
AB, Rusya'da mahkemenin muhalif Navalnıy'ı 19 yıl hapse mahkum etmesini kınadı
22:08
Trump kendisine açılan davalarla ilgili Yüksek Mahkeme'yi müdahaleye çağırdı
22:00
İstanbul'da asayiş uygulaması
ABD'nin New Jersey eyaletinde bir evde patlama meydana geldi
ABD'nin New Jersey eyaletinde bir evde patlama meydana geldi
FOTO FOKUS
Bir bina yolda oluşan dev çukurun içine devrildi
Bir bina yolda oluşan dev çukurun içine devrildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ