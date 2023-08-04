Açık 29.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.08.2023 20:15

Moritanya Nijer’de 'zorla değişimi' reddetti

Moritanya hükümeti Nijer’deki askeri darbeyi reddettiğini açıkladı.

Moritanya Nijer’de 'zorla değişimi' reddetti
[Fotoğraf: Arşiv]

Moritanya hükümet Sözcüsü Nani Vild Şiruka, başkent Nuakşot’ta düzenlediği basın toplantısında, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Şeyh el-Gazvani’nin Nijer’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Şiruka, (Moritanya Cumhurbaşkanı) "Gazvani, bölgedeki tüm devlet başkanlarıyla doğrudan temas halinde. Moritanya ister Afrika’da isterse başka bir yerde olsun anayasaya aykırı yapılan değişikliğe karşıdır." ifadesini kullandı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahman (Ömer) Tchiani 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükûmetinin başına geçmişti.

Fransa’dan bağımsızlığını 3 Ağustos 1960'da kazanan Nijer'de, 1974, 1996, 1999, 2010 ve son olarak 26 Temmuz 2023'te yönetim ordunun eline geçti.

Sıradaki Haber
AB'den TikTok aleyhinde karar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:59
ABD'nin Tennessee eyaletindeki saldırı sonrası ihraç edilen 2 üye meclise dönüyor
21:01
'Cami market' ile çocuklar Kur'an kursunu doldurdu
20:10
AB'den TikTok aleyhinde karar
19:54
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terör yandaşlarının AİHM binasına zorla girmesine tepki
19:37
Rus muhalif lider Navalny'e 19 yıl hapis cezası
19:44
Haftanın kazandıran yatırım aracı Borsa İstanbul oldu
ABD'nin New Jersey eyaletinde bir evde patlama meydana geldi
ABD'nin New Jersey eyaletinde bir evde patlama meydana geldi
FOTO FOKUS
Diyarbakır'da mandalar göletlerde serinliyor
Diyarbakır'da mandalar göletlerde serinliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ