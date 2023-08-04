Moritanya Nijer’de 'zorla değişimi' reddetti

Moritanya hükümet Sözcüsü Nani Vild Şiruka, başkent Nuakşot’ta düzenlediği basın toplantısında, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Şeyh el-Gazvani’nin Nijer’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Şiruka, (Moritanya Cumhurbaşkanı) "Gazvani, bölgedeki tüm devlet başkanlarıyla doğrudan temas halinde. Moritanya ister Afrika’da isterse başka bir yerde olsun anayasaya aykırı yapılan değişikliğe karşıdır." ifadesini kullandı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahman (Ömer) Tchiani 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükûmetinin başına geçmişti.

Fransa’dan bağımsızlığını 3 Ağustos 1960'da kazanan Nijer'de, 1974, 1996, 1999, 2010 ve son olarak 26 Temmuz 2023'te yönetim ordunun eline geçti.