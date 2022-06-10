BioNTech'ten yapılan açıklamada, başkent Kigali'de düzenlenecek temel atma törenine, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, çeşitli Afrika ülkelerinin başkanları, Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü temsilcilerinin katılacağı belirtildi.

Açıklamada, Afrika'da BioNTainers olarak adlandırılacak şirketin modüler fabrika unsurlarının 2022'nin sonuna kadar Kigali'ye teslim edileceği ifade edildi.

Ayrıca bir montaj kitinden yapılan ve nakliye konteynerlerine yerleştirilen aşı fabrikasının, gelecek birkaç yıl içinde birçok Afrika ülkesini kapsayan daha geniş bir tedarik ağının parçası olacağı aktarıldı.

BioNTech, BioNTainers'ın gelecekteki halk sağlığı önceliklerine bağlı olarak sıtma veya verem gibi başka mRNA aşılarını da üretebileceğini açıkladı.