İspanya'da park bekçileri, biri dişi diğeri erkek iki ayının uçurum kenarındaki kavgasını görüntüledi.

Erkek ayı uçurumdan düşerek kayalara çarptı, dişi ayı ise indiği yerden topallayarak uzaklaştı.

Park yetkililerine göre, dişi ayı, 15 metre derinlikte bulunan yavrularını korumak için kavgaya başladı.

Çevre servisi, uzman kamera sondaları ve teleskopik kancalar kullanarak, yuvaya onlar için meyve ve su bıraktıklarını söyledi.

Çiftleşme mevsimi boyunca erkek ayıların yavrularıyla dişilere saldırması nadir görülen bir durum değildir.