Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 12:30Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
İki ayının uçurumdaki kavgası ölümle sonuçlandı
Yaklaşık 350 ayıya ev sahipliği yapan İspanya'nın Kantabria dağlarında iki ayı, ölümcül bir kavgaya tutuştu. O anlar kameraya anbean kaydedildi.
İspanya'da park bekçileri, biri dişi diğeri erkek iki ayının uçurum kenarındaki kavgasını görüntüledi.
Erkek ayı uçurumdan düşerek kayalara çarptı, dişi ayı ise indiği yerden topallayarak uzaklaştı.
Park yetkililerine göre, dişi ayı, 15 metre derinlikte bulunan yavrularını korumak için kavgaya başladı.
Çevre servisi, uzman kamera sondaları ve teleskopik kancalar kullanarak, yuvaya onlar için meyve ve su bıraktıklarını söyledi.
Çiftleşme mevsimi boyunca erkek ayıların yavrularıyla dişilere saldırması nadir görülen bir durum değildir.
Etiketler: İspanya
Sıradaki Haber
BM, Myanmar askeri yönetiminin idam kararına tepki gösterdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz