BM uzmanlarından yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) eski milletvekili ve 1988'de ordunun kontrolündeki Ne Win hükümetine karşı başlatılan ayaklanmanın öncü isimlerinden Kyaw Min Yu, bir diğer eski NLD milletvekili Phyo Zeyar Thaw ve darbe karşıtı eylemlere katılan 2 protestocunun idam cezalarının uygulanmasına yönelik Myanmar askeri yönetiminin 3 Haziran'da aldığı karar değerlendirildi.

Uluslararası baskı yapılmadığı takdirde bu infaz kararının, Myanmar ordusunun yapacağı hukuksuzlukların sadece bir başlangıcı olacağı vurgulanarak "Gayrimeşru askeri yönetim, demokrasi yanlısı aktivistleri darağacına göndermeye hazırlarken, insan haklarını hiçe saydığına dair uluslararası camiaya deliller göstermektedir. Yasa dışı askeri yönetimin yasa dışı mahkemelerinde alınan bu infaz kararları, Myanmar halkında korku uyandırmaya yönelik boş çabalardır." ifadeleri kullanıldı.

BM Güvenlik Konseyi üyelerine çağrı

Myanmar ordusuna ciddi yaptırımlar uygulanmazsa askeri yönetimin daha fazla idam cezasını onaylayacağı uyarısı yapılırken, "Uluslararası camia, özellikle BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler, bu eylemlerin cezasız kalmayacağını göstermeli ve Myanmar ordusunun para, mühimmat ve meşruluğunu hedef almak için daha fazlasını yapmalı." çağrısı iletildi.

Söz konusu infaz kararlarının, askeri yönetimin kendilerine muhalefet edenleri kovuşturmak için her türlü yönteme başvuracağının bir göstergesi olduğu belirtildi ve "Dünya bu infaz kararlarının, Myanmar ordusunun neredeyse her gün sivilleri katlettiği bir ortamda alındığını unutmamalı. Ordu şimdiye kadar çok sayıda sivili katletti, protestocuları hedef aldı, sivil yerleşimlere hava saldırıları düzenledi ve gözaltına aldığı bazı protestocuları işkenceyle öldürdü." açıklaması yapıldı.

Uzmanların açıklamasında Myanmar'da bugünün şartlarında adil bir yargılama süreci olamayacağının altı çizilerek, idam cezasına çarptırılan 4 kişiye herhangi bir hukuki danışmanlık hakkı tanınmadığı bilgisi paylaşıldı.

BM uzmanları, Myanmar askeri yönetimine darbeden bu yana alınan idam kararlarını bir an önce durdurma ve cezanın türünü değiştirme çağrısında bulundu.

Myanmar ordusu 1 Şubat 2021 askeri darbesinden bir ay sonra ülke genelinde sıkı yönetim ilan etti.

Sıkı yönetim kuralları, orduyu eleştirmek dahil 23 ayrı vatana ihanet suçuna idam cezası öngörebiliyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi ise halen içeride tutuluyor.

Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan ikisi çocuk 114 siyasi mahkuma ölüm cezası verdi.