Açık 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sciencealert 29.08.2025 06:47

Bilim insanları Mars'ın içinde ne olduğunu açıkladı

Bilim insanları, NASA’nın InSight aracıyla elde edilen sismik verilerden Mars’ın iç yapısını yeniden inşa etti. Araştırmaya göre Kızıl Gezegen’in mantosu, 4,5 milyar yıl öncesine ait dev kaya parçalarını hala barındırıyor.

Bilim insanları Mars'ın içinde ne olduğunu açıkladı

İngiltere’de Imperial College London’dan Dr. Constantinos Charalambous liderliğindeki ekip, sekiz büyük marsdepremi ve meteor çarpmasının verilerini analiz etti.

Sismik dalgaların yayılım biçiminden, mantoda 4 kilometreye kadar ulaşan dev kaya blokları bulunduğu belirlendi.

Bu parçaların, gezegenin oluşumunun ilk döneminde yaşanan kozmik çarpışmaların kalıntıları olduğu ifade edildi.

Bilim insanları Mars'ın içinde ne olduğunu açıkladı

Şiddetli bombardımanın izleri

Güneş Sistemi’nin ilk 100 milyon yılında Mars ve Dünya gibi iç gezegenler göktaşlarının yoğun bombardımanına maruz kaldı.

Bilim insanlarına göre bu çarpışmalar, Mars’ın genç kabuğunu parçalayarak geniş magma okyanuslarının oluşmasına yol açtı. Soğuma ve kristalleşme sonrası farklı bileşimlere sahip kaya parçaları mantoya hapsoldu.

Dünya’da bu tür yapılar, sürekli işleyen levha tektoniği nedeniyle çoktan yok oldu. Ancak Mars’ta tek parça halinde sabit bir kabuk bulunduğundan, bu kadim izler adeta bir “zaman kapsülü” gibi günümüze kadar korunabildi.

Gezegen evrimine ışık tutuyor

Araştırmacılar, “Mars’ın içindeki korunmuş kadim heterojenlikler, bir gezegenin jeolojik tarihine ve evrimine benzersiz bir pencere açıyor.” değerlendirmesini yaptı.

Dünya, Güneş Sistemi’nde kabuğu levha tektoniğiyle bölünmüş tek gezegen. Mars’taki bulgular, hem Venüs hem de Merkür’ün iç yapısını anlamak için de önemli bir karşılaştırma noktası sağlıyor.

Çalışma, Science dergisinde yayımlandı.

ETİKETLER
Mars Uzay Çalışmaları Uzay
Sıradaki Haber
Meme kanseri hapında 7 yıllık denemeden umut verici sonuç
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:09
Trump yönetiminden yabancı öğrencilere 4 yıl sınırı
06:53
Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü tutuklandı
06:46
Meme kanseri hapında 7 yıllık denemeden umut verici sonuç
06:39
Hindistan, Rohingya mültecilerini denize attı iddiası
08:01
Kenya'da bir turistin filin hortumuna alkol dökmesi öfkeye yol açtı
07:14
Balıkesir'de zincirleme trafik kazası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
FOTO FOKUS
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ