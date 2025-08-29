Bilim insanları Mars'ın içinde ne olduğunu açıkladı

İngiltere’de Imperial College London’dan Dr. Constantinos Charalambous liderliğindeki ekip, sekiz büyük marsdepremi ve meteor çarpmasının verilerini analiz etti.

Sismik dalgaların yayılım biçiminden, mantoda 4 kilometreye kadar ulaşan dev kaya blokları bulunduğu belirlendi.

Bu parçaların, gezegenin oluşumunun ilk döneminde yaşanan kozmik çarpışmaların kalıntıları olduğu ifade edildi.

Şiddetli bombardımanın izleri

Güneş Sistemi’nin ilk 100 milyon yılında Mars ve Dünya gibi iç gezegenler göktaşlarının yoğun bombardımanına maruz kaldı.

Bilim insanlarına göre bu çarpışmalar, Mars’ın genç kabuğunu parçalayarak geniş magma okyanuslarının oluşmasına yol açtı. Soğuma ve kristalleşme sonrası farklı bileşimlere sahip kaya parçaları mantoya hapsoldu.

Dünya’da bu tür yapılar, sürekli işleyen levha tektoniği nedeniyle çoktan yok oldu. Ancak Mars’ta tek parça halinde sabit bir kabuk bulunduğundan, bu kadim izler adeta bir “zaman kapsülü” gibi günümüze kadar korunabildi.

Gezegen evrimine ışık tutuyor

Araştırmacılar, “Mars’ın içindeki korunmuş kadim heterojenlikler, bir gezegenin jeolojik tarihine ve evrimine benzersiz bir pencere açıyor.” değerlendirmesini yaptı.

Dünya, Güneş Sistemi’nde kabuğu levha tektoniğiyle bölünmüş tek gezegen. Mars’taki bulgular, hem Venüs hem de Merkür’ün iç yapısını anlamak için de önemli bir karşılaştırma noktası sağlıyor.

Çalışma, Science dergisinde yayımlandı.