Hindistan, Rohingya mültecilerini denize attı iddiası

Mülteciler, 6 Mayıs’ta biyometrik veri güncellemesi bahanesiyle polis merkezlerine çağrıldıklarını, ardından gözaltına alınıp Delhi’deki Inderlok Gözaltı Merkezi’ne götürüldüklerini anlattı.

Ertesi gün Hindon Havaalanı’ndan Andaman Adaları’na uçurulduklarını, daha sonra Hint donanmasına ait bir gemiye bindirildiklerini belirttiler.

Rohingyalardan Soyed Noor, “Ellerimizi bağladılar, yüzümüzü örttüler, esir gibi gemiye bindirdiler. Sonra da denize attılar.” dedi. Mülteciler, denize bırakıldıklarında kendilerine can yeleği verildiğini, ip yardımıyla kıyıya yüzerek çıktıklarını aktardı.

Myanmar da savaşın ortasında

Mülteciler, Myanmar’ın güneyindeki Ba Htoo Ordusu (BHA) adlı direniş grubunun kontrolündeki bölgede barınmaya çalışıyor. Ancak ülke, 2021’deki darbeyle başlayan iç savaş nedeniyle tam anlamıyla bir savaş alanına dönmüş durumda.

Bir mülteci, “Myanmar güvenli değil, burası tam bir savaş bölgesi.” ifadelerini kullandı.

İşkence ve dini ayrımcılık iddiaları

Mülteciler, gemide kötü muameleye uğradıklarını, bazılarına dayak atıldığını, hatta dinî kimlikleriyle ilgili sorgulandıklarını söyledi.

Noor, askerlerin kendilerine “Neden Hindu olmadınız?” diye sorduklarını ve bazılarının sünnetli olup olmadıklarını kontrol ettiklerini aktardı.

BM ve insan hakları örgütlerinden tepki

BM Myanmar Özel Raportörü Thomas Andrews, “Bu iddiaları doğrulayan önemli kanıtlar var. Bu, insanların hayatını büyük tehlikeye atan bir uygulamadır.” dedi.

Birleşmiş Milletler, Rohingya mültecilerin Andaman Denizi’ne bırakılmasının “hayatlarını aşırı riske attığını” vurguladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ise Hindistan’da yaklaşık 40 bin Rohingya bulunduğunu, bunlardan 23 bin 800’ünün UNHCR’e kayıtlı olduğunu, ancak hükümetin Rohingyaları “yasa dışı göçmen” saydığını belirtti.

Yargı süreci ve belirsizlik

Mültecilerin yakınları Hindistan Yüksek Mahkemesi’ne başvurarak geri getirilmelerini ve tazminat ödenmesini istedi.

Ancak ilk aşamada bir yargıç, iddiaları “hayal ürünü” olarak nitelendirdi. Mahkeme, 29 Eylül’de davayı görüşerek Rohingyaların “mülteci” mi yoksa “kaçak göçmen” mi olduğuna karar verecek.

Rohingya krizi

Arakanlı Müslüman Rohingyalara, Myanmar’da vatandaşlık hakkı tanınmıyor. 2017’de Myanmar ordusunun başlattığı operasyon sonrası yüzbinlercesi Bangladeş’e ve diğer ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Hindistan’da yaşayan Rohingya topluluğu ise artan sınır dışı edilme vakaları nedeniyle büyük korku içinde.

Noorul Amin isimli bir mülteci, “Kalbimde sadece şu korku var: Hindistan hükümeti bizi de bir gün alıp denize atacak.” sözleriyle endişesini dile getirdi.