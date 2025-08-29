Açık 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.08.2025 04:18

Lübnan'a düşen İsrail İHA'sı inceleme sırasında patladı: 2 asker öldü

Lübnan'ın güneyinde düşen İsrail'e ait bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) inceleme sırasında patladı, 2 Lübnan askeri öldü.

Lübnan'a düşen İsrail İHA'sı inceleme sırasında patladı: 2 asker öldü

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait bomba yüklü İHA Sur kentine bağlı Nakura beldesinde bir iş makinesinin üzerine düştü.

Düşen İHA'nın incelendiği sırada infilak etmesi üzerine 2 Lübnan askeri hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı ile Başbakan'dan taziye mesajı

Yaşanan bu olay üzerine Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan ordusuna taziye mesajı iletti.

Mesajında Avn "Ordu, güneyde istikrarı korumanın bedelini kanıyla ödüyor." ifadesini kullandı.

Başbakan Nevvaf Selam da 2 asker için taziyelerini iletmek üzere Savunma Bakanı Michel Menassa'yı telefonla aradı.

Selam, "Ordu güvenlik supabı, egemenliğin kalesi ve ulusal birliğin dayanağıdır." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Lübnan İsrail İnsansız Hava Aracı (İHA)
Sıradaki Haber
ABD Ukrayna'ya yaklaşık 825 milyon dolarlık silah satışını onayladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:55
İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu
02:55
ABD Ukrayna'ya yaklaşık 825 milyon dolarlık silah satışını onayladı
02:37
Tekirdağ'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü
02:00
Filistin Kurtuluş Örgütü: Smotrich’in çağrısı savaş suçu ve soykırım itirafıdır
01:19
Denizli'de orman yangını
00:17
Fıstık sektörü denetlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
FOTO FOKUS
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ