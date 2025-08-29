Açık 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.08.2025 02:51

ABD Ukrayna'ya yaklaşık 825 milyon dolarlık silah satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'ya tahmini maliyeti 825 milyon dolar olan "Havadan Teslim Mühimmat" ve ilgili lojistik destek ekipmanlarını kapsayan askeri satışa onay verdiği açıklandı.

ABD Ukrayna'ya yaklaşık 825 milyon dolarlık silah satışını onayladı

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) söz konusu satış onayına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna hükümetine tahmini maliyeti 825 milyon dolar olan 'Havadan Teslim Mühimmat' ve ilgili teçhizatın olası satışını onaylayan bir karar aldı." denildi.

Ukrayna'nın, 3 bin 350 adet Uzun Menzilli Saldırı Mühimmatı (ERAM) füzesi ve bu sistemlerle uyumlu Küresel Konumlandırma Sistemleri gibi ekipmanlar talep ettiği belirtilen açıklamada, satışın gerçekleşmesi için gerekli resmi bildirimin ABD Kongresine iletildiği aktarıldı.

ABD Kongresinin nihai onayı vermesi gerekiyor

Açıklamada, satış kapsamında ayrıca füze konteynerleri, yedek parçalar, destek ekipmanları, yazılımlar, teknik dokümanlar, eğitim ve lojistik malzemelerin de yer aldığı bildirildi.

Söz konusu satışın bölgedeki "temel askeri dengeyi" değiştirmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Bu satış, Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerlemenin güvencesi olan bir müttefikin güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir." ifadesi yer aldı.

Ukrayna'nın söz konusu satın alımı, Danimarka, Hollanda ve Norveç gibi ülkelerden sağlanan finansman ile ABD'nin Dış Askeri Finansman (FMF) programı kapsamında gerçekleştireceği kaydedildi.

Satışın tamamlanabilmesi için ABD Kongresinin nihai onayı vermesi gerekiyor.

ETİKETLER
ABD Ukrayna
Sıradaki Haber
Filistin Kurtuluş Örgütü: Smotrich’in çağrısı savaş suçu ve soykırım itirafıdır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:37
Tekirdağ'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü
02:00
Filistin Kurtuluş Örgütü: Smotrich’in çağrısı savaş suçu ve soykırım itirafıdır
01:19
Denizli'de orman yangını
00:17
Fıstık sektörü denetlendi
00:11
TBMM Gazze için toplanıyor
23:30
Sağlık Bakanlığı: MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
FOTO FOKUS
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ