Filistin Kurtuluş Örgütü: Smotrich’in çağrısı savaş suçu ve soykırım itirafıdır

Fettuh, yaptığı yazılı açıklamada, "Smotrich’in sözleri, işgal hükümetinin yürüttüğü soykırım ve etnik temizlik politikasının açık bir itirafıdır. Bu, uluslararası hukuk, Cenevre Sözleşmeleri ve Roma Statüsü’ne göre savaş suçu teşkil etmektedir." ifadelerine yer verdi.

İsrail hükümetinde dillendirilen bu söylemlerin artık yalnızca radikal görüş olmaktan çıktığını belirten Fettuh, son iki yıldır abluka, yardım merkezlerinin hedef alınması, altyapının yok edilmesi, zorla yerinden ettirme girişimleri ve işgal altındaki Batı Şeria’daki gaspçı İsraillilerin saldırılarına verilen destek gibi uygulamalarla fiili politikaya dönüştüğünü vurguladı.

Fettuh, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi’ni "hukuki ve siyasi sorumluluklarını üstlenmeye" davet ettiği açıklamasında, ayrıca İsrail ordusunun Gazze kentini işgal planlarına dikkat çekerek, "sivillere karşı yeni katliamlar işlenebileceği" uyarısında bulundu.

Fettuh, uluslararası topluma "derhal harekete geçmesi, İsrail’in suç politikalarının durdurulması, İsrailli liderlere yaptırım uygulanması ve Filistin halkına acil uluslararası koruma sağlanması" çağrısında bulundu.

Gazze'de Hamas savaşçılarını "açlık ve susuzluktan öldürme" planı

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail'in katil Maliye Bakanı Smotrich düzenlediği basın toplantısında, İsrail hükümetinin Gazze'deki işgal hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Smotrich, Gazze kentinin kuzeyindeki bölgeleri "sadece Hamas savaşçılarının kalıp açlık ve susuzluktan öleceği bir savaş bölgesi" haline getirme çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde kapsamlı bir abluka uygulaması gerektiğini savunan Smotrich, Gazze topraklarının "kademeli olarak ilhak edilmesini" istedi.

Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin yerinden edilmesi planının da uygulamaya konulmasını talep etti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'nin ilhakının hızlandırılması yönünde talimat verdiğini açıklarken, uluslararası kuruluşlar bu durumun "Gazze’nin tamamen yıkılmasına ve kitlesel göçe" yol açacağı uyarısında bulunuyor.