AA 28.08.2025 22:50

Almanya'da polisten Filistin'e destek eylemine katılanlara sert müdahalede

Almanya’nın başkenti Berlin'de polis, işgalci İsrail'in soykırım uyguladığı Filistin'e destek eylemine katılanlara sert şekilde müdahale etti.

Almanya'da polisten Filistin'e destek eylemine katılanlara sert müdahalede
[Fotograf: AA]

Başkentin Hackescher Markt bölgesinde, Gazze'deki İsrail saldırılarını protesto etmek, gazetecilerin öldürülmesine ve Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkati çekmek için yaklaşık 200 Filistin destekçisi bir araya geldi.

Üzerinde "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Gıdaları Gazze'ye bırakın, hemen şimdi" ve "Gazze’de açlığı sonlandırın, ekmeği içeri alın" yazılı dövizlerin taşındığı gösteride "Terörist İsrail", "Çocuk katili İsrail" ve "Gazze’ye özgürlük" sloganları atıldı.

Almanya'da polisten Filistin'e destek eylemine katılanlara sert müdahalede

Berlin polisi Filistin'e destek eylemine sert müdahale etti. Zaman zaman göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı, polis bir kadın göstericiyi yumrukladı ve 8 göstericiyi gözaltına aldı.

Almanya Filistin Devleti İsrail'in Gazze Soykırımı
