Açık 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.08.2025 04:58

Hamas: İsrail'in saldırgan tutumu yayılmacı politikasının tezahürü

Hamas, katil İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve bölge ülkelerine yönelik saldırgan tutumunun yayılmacı politikasının bir tezahürü olduğunu belirtti.

Hamas: İsrail'in saldırgan tutumu yayılmacı politikasının tezahürü

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarının, "Siyonist oluşumun Arap ve İslam ülkeleri için oluşturduğu tehlikeyi teyit ettiği" vurgulandı.

Açıklamada, "Siyonistlerin Yemen, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile Gazze'deki halkımıza yönelik devam eden saldırganlığı, özellikle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun açıkladığı tutumlar ve Arap topraklarında Büyük İsrail projesini benimsemesi ışığında, onun terörist, yayılmacı doğasını ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere, tüm Arap ve İslam ülkelerine "İsrail'in Filistin halkına, Arap ve İslam halklarına yönelik suç teşkil eden ihlallerini durdurma konusunda sorumluluklarını üstlenme" çağrısında bulunuldu.

Netanyahu'dan "Büyük İsrail" açıklaması

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 13 Ağustos'ta "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

Netanyahu da kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek, işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail" vizyonuna bağlı olduğunu söylemişti.

"Büyük İsrail" ifadesi, Siyonist Revizyonist hareketin kurucusu ve iktidardaki Likud partisinin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky dahil olmak üzere bazı Siyonistler tarafından, bugünün İsrail'inin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanılıyor.

ETİKETLER
Hamas İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Lübnan'a düşen İsrail İHA'sı inceleme sırasında patladı: 2 asker öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:32
Kenya'da bir turistin filin hortumuna alkol dökmesi öfkeye yol açtı
04:21
Lübnan'a düşen İsrail İHA'sı inceleme sırasında patladı: 2 asker öldü
03:55
İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu
02:55
ABD Ukrayna'ya yaklaşık 825 milyon dolarlık silah satışını onayladı
02:37
Tekirdağ'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü
02:00
Filistin Kurtuluş Örgütü: Smotrich’in çağrısı savaş suçu ve soykırım itirafıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
FOTO FOKUS
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ