Meme kanseri hapında 7 yıllık denemeden umut verici sonuç

Faz 3 klinik çalışmaya göre Verzenio, lenf düğümlerine yayılmış yüksek riskli erken evre meme kanseri hastalarında nüks riskini belirgin şekilde azalttı.

5 bin 637 hasta üzerinde yürütülen denemede, yalnızca hormon tedavisi alanlara kıyasla Verzenio ile kombine tedavi görenlerde sağkalım oranı anlamlı ölçüde arttı.

Henüz hakemli dergilerde yayımlanmayan sonuçlar, önümüzdeki dönemde bilimsel kongrelerde paylaşılacak.

FDA onayı ve genişleyen kullanım

Verzenio, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından ilk kez 2017’de ileri evre veya metastatik meme kanseri için onaylandı. Hormon reseptörü pozitif (HR+), HER2-negatif hastalarda kullanılan ilaç, 2023’te erken evre yüksek riskli vakalara da onay aldı.

Bu tip kanser, tüm meme kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 70–80’ini oluşturuyor. HR+ tümörler, östrojen ve progesteron gibi hormonlarla etkileşerek büyüyor. Verzenio ise hücre bölünmesinden sorumlu enzimleri baskılayarak tümör çoğalmasını durduruyor.

Uzmanlardan değerlendirme

Lilly Oncology Başkanı Jacob Van Naarden, “Bu veriler, Verzenio’nun yüksek riskli HR+, HER2-negatif erken evre meme kanserinde standart tedavi olarak önemini doğruluyor. Hastaların hastalığın tekrarlamasını engellemek ve yaşam süresini uzatmak en yüksek hedefimiz.” ifadelerini kullandı.

Sadece geçen yıl 5,3 milyar dolar satış yapan ilaç, Lilly’nin en önemli kanser tedavilerinden biri haline geldi.

Meme kanserinde farklı alt tipler

HR+, HER2-negatif: En sık görülen ve tedaviye en iyi yanıt veren tip.

Üçlü negatif (Triple-negative): En agresif tür; hormon ve HER2 reseptörleri bulunmadığı için tedavisi zor.

Yeni veriler, HR+ ve HER2-negatif hastalarda nüksü önlemede iki yıllık Verzenio + hormon tedavisinin güçlü bir fark yarattığını ortaya koyuyor.