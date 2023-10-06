Açık 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sciencealert 06.10.2023 07:53

Bilim insanları ilk kez yıldırımın yönünü değiştirdi

Araştırmacılar, bilimsel bir ilk olarak, gökyüzünde güçlü bir lazer kullanarak yıldırımı saptırmayı başardılar. Bu gelişme yıldırım kaynaklı yangınların ve ölümlerin önüne geçebilir.

Bilim insanları ilk kez yıldırımın yönünü değiştirdi

Güçlü bir lazer, bir paratonere çarpmadan önce bir yıldırımı yaklaşık 60 metre saptırmayı başardı.

Ocak ayında yayınlanan bulgular, lazerlerin ABD'de her yıl ortalama 43 kişinin ölümüne neden olan ve ABD'li ev sahiplerine 1 milyar ABD dolarılık sigorta masrafı çıkaran tehlikeli fırtınalara karşı koruma olarak kullanılabileceğini gösteriyor .

Yeni donanımı test etmek için bilim insanları 3 tonluk lazerlerini İsviçre'deki 2 bin metre yüksekliğindeki Säntis Dağı'nın tepesine getirdiler.

Bu konumun avantajı, yılda en az 100 kez güvenilir bir şekilde yıldırım çarpmasına neden olan 400 metrelik iletişim kulesi.

Bilim insanları ilk kez yıldırımın yönünü değiştirdi

İsviçre Üniversitesi EPFL Laboratoire d'Optique Appliquee'de araştırma bilimcisi ve projenin koordinatörü olan Aurélien Houard, Fransız Polytechnique Insights sitesindeki bir blog yazısında, lazer paratoner kullanma fikrinin 70'li yılların başlarına kadar uzandığını söyledi .

Houard, The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, lazerlerinin önceki lazerlerden 100 kat daha hızlı olduğunu, bunun da lazerin "yıldırımı yakalama olasılığının 100 kat daha fazla olduğu" anlamına geldiğini söyledi.

Sıradaki Haber
Donald Trump meclis başkanı mı oluyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:24
11 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 75 gözaltı
08:12
Kuzey Amerika'daki en eski insan ayak izleri en az 21 bin 500 yıllık
07:48
Donald Trump meclis başkanı mı oluyor?
07:50
Almanya'da bomba tahliyesi sırasında evini terk eden insanlar camiye sığındı
08:17
Avcılar'da piknik alanında yangın çıktı
07:34
Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Amazon'da kuraklık: 140'tan fazla yunus ölü bulundu
Amazon'da kuraklık: 140'tan fazla yunus ölü bulundu
FOTO FOKUS
Almanya'da bomba tahliyesi sırasında evini terk eden insanlar camiye sığındı
Almanya'da bomba tahliyesi sırasında evini terk eden insanlar camiye sığındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ