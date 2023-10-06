Donald Trump meclis başkanı mı oluyor?

Kendisine konuyla ilgili soru yöneltilen Trump, "Bu konuda bana ulaşan meclis üyeleri oldu, bir adayda birleşemezlerse kısa dönemliğine bu görevi alabilirim, uzun süreçte ABD başkanlık seçimlerine odaklanacağım." dedi.

Daha sonra kendi kurduğu sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, bu görev için Jim Jordan'ı desteklediğini söyledi.

Anayasada meclis başkanlığı konusunda açık madde bulunmuyor

Kongre üyesi olmayan Trump'ın yasalara göre Temsilciler Meclisi başkanı olup olamayacağı ise ayrı bir tartışma konusu oluşturuyor.

ABD tarihinde şu ana kadar Kongre dışından birinin başkan seçildiği görülmese de bu konuda Anayasa'da meclis başkanının meclis üyelerinden birinin olması gerektiği konusunda açık bir madde bulunmuyor.

Bu durum Washington'da zaman zaman Temsilciler Meclisi'nin Kongre üyesi olmayan bir liderinin olabileceği yönünde de spekülasyonlara yol açıyor.

Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevi Washington siyasetindeki en önemli görevlerden biri olarak biliniyor. Temsilciler Meclisi başkanı, ABD başkanına vekalet sıralamasında başkan yardımcısının hemen ardından ikinci sırada yer alıyor.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde liderlik görevini yürüten Kevin McCarthy, Cumhuriyetçiler içindeki desteğinin azalmasının ardından dün Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada görevinden düşürülmüştü. Böylelikle McCarthy, Amerikan tarihinde kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı olmuştu.

Yeni bir başkan seçilene kadar Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevini Cumhuriyetçi Temsilci Patrick McHenry devralmıştı.