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Dünya
AA 06.10.2023 06:49

Suudi Arabistan ile Katar, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarını kınadı

Suudi Arabistan ve Katar, İsrail polisinin koruması altındaki fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlara tepki gösterdi.

Suudi Arabistan ile Katar, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarını kınadı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgalinin Mescid-i Aksa'ya baskın yaparak provokatif uygulamalarını kınıyoruz." ifadelerine yer verilerek, bunun dünyadaki tüm Müslümanların duygularına yönelik provokasyon olduğunu vurguladı.

"Suudi Arabistan, İsrail işgal yetkililerinin uluslararası barış çabalarını baltalayan uygulamalarından üzüntü duyuyor." denilen açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in olayları tırmandırması konusundaki sorumluluğunu üstlenmesi ve buna son vermek için her türlü çabayı göstermesi çağrısında bulunuldu.

Katar Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında da fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar şiddetle kınanarak, bunun uluslararası hukukun ve uluslararası meşruiyet kararlarının açık bir ihlali ve dünyadaki Müslümanların duygularına yönelik tehlikeli provokasyon olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Filistin halkına, topraklarına ve kutsallarına yönelik bu sistematik gerilimi tırmandıran politikanın doğuracağı şiddet döngüsünden yalnızca İsrail işgal yetkililerini sorumludur." ifadelerine yer verilerek, uluslararası topluma bu saldırıları durdurmak için acil eyleme geçme çağrısında bulunuldu.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor

Fanatik Yahudi yerleşimciler "Sukot (Çardaklar) Bayramı" bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürüyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, dün yaptığı açıklamada, Sukot Bayramı'nın altıncı gününde, 832 fanatik Yahudi'nin, İsrail polisi denetiminde gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdiğini belirtmişti.

Böylece 29 Eylül'de başlayan ve bir hafta devam edecek olan Sukot Bayramı'nda şu ana kadar 5 bin 57 fanatik Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş oldu.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. İdare, fanatik Yahudilerin kutsal mekana girmesini baskın olarak niteliyor.

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