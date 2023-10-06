Çin, AB'nin elektrikli otomobil sübvansiyonu soruşturmasından rahatsız

Çin Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, soruşturma kararının yeterli delile dayanmadığı ve Dünya Ticaret Örgütü'nün düzenlemeleriyle uygun olmadığını savundu.

Açıklamada, Çin'in soruşturma kararından "büyük rahatsızlık duyduğu", soruşturmanın, "Çin'in çıkarlarına büyük zarar verdiği" belirtildi.

AB makamlarının Çin'e müzakere için çok kısa süre tanıdığı ve müzakereye zemin oluşturacak malzemeyi sağlamadığı vurgulanan açıklamada, Çin'in soruşturma sürecini yakından izleyeceği ve Çin şirketlerinin meşru hakları ile çıkarlarını koruyacağı kaydedildi.

Açıklamada, AB'ye küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını koruma ve ticaret tedbirlerini ihtiyatlı şekilde uygulama çağrısı yapıldı.

Otomobil üreticilerinden tepki

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) de açıklamasında, AB soruşturmasını "açık bir korumacılık girişimi" olarak niteleyerek, bunun küresel sanayi ve tedarik zincirlerine zarar vereceğini belirtti.

Açıklamada soruşturmanın, Avrupa'da ve dünyada elektrikli otomobil endüstrisinin gelişimini yavaşlatacağı ve karbon nötr olma yolundaki küresel çabaları sekteye uğratacağı savunuldu.

Çin'in, Avrupalı otomobil şirketlerinin birlik dışındaki en geniş pazarı olduğuna ve Çin'de son yıllarda elektrikli otomobil endüstrisinin büyük gelişme kaydettiğine işaret edilen açıklamada, şirketler arasında yoğun rekabetin olduğu piyasanın, sübvansiyona, teşviklere veya korumaya dayanmadığı vurgulandı.

Açıklamada Çin otomobil endüstrisinin işbirliğini güçlendirmek ve geliştirmek için Avrupa'daki muhataplarla iletişime hazır olduğu belirtilerek, "Çin ve Avrupa otomobil endüstrileri rakip değil ortaktır, karşılıklı gelişim için korumacılığa değil adil rekabete ihtiyaç vardır." ifadelerine yer verildi.

AB Komisyonu geçen ay, Çin'de elektrikli otomobil üreticilerine yönelik devlet sübvansiyonlarının rekabete etkisine dair soruşturma başlatacağını duyurmuş, soruşturmaya ilişkin resmi bildirim 4 Ekim'de AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştı.