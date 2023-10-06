İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü

İsrail güçleri, Nablus'a bağlı Huvvara beldesinde bir evin etrafını sararak içeridekilere ateş açtı.

Askerler daha sonra bir yaralıyı evden çıkararak gözaltına aldı.

Saldırı, bir Filistinlinin, Huvvara'da İsrail aracına ateş açmasından yaklaşık bir saat sonra gerçekleşti.

Filistin Sağlık Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Huvvara'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin öldüğünü kaydetti.

İsrail ordusunun açıklamasında ise Huvvara'daki Einabus kavşağı yakınında gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak) saldırganın yerini tespit etmek için harekete geçtiği ifade edildi.

İsrail ordusu bugün, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerem'de düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi öldürmüş, 3 Filistinliyi yaralamıştı. Nablus'taki saldırıyla birlikte bir gün içinde öldürülen Filistinli sayısı 3'e yükseldi.