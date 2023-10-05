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Dünya
AA 05.10.2023 23:25

Putin: Prigojin’in düşen uçağındaki cesetlerde el bombası parçaları bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in öldüğü uçak kazasının enkazında ulaşılan cesetlerde el bombası parçalarının bulunduğunu söyledi.

Putin: Prigojin’in düşen uçağındaki cesetlerde el bombası parçaları bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi şehrinde düzenlenen Uluslararası Valday Kulübü toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları cevaplandırdı.

Putin, 23 Ağustos’ta Rusya’nın Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu Prigojin’le birlikte toplam 10 kişinin öldüğü olaya ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Olaya ilişkin yanıtlanmamış bir soru kaldığını söyleyen Putin, “(Wagner) Şirketin yönetimine ne olduğu konusunda muhtemelen havada kalan bir soru olduğunu biliyorum.” dedi.

Rusya Soruşturma Komitesi’nin kendisine olaya ilişkin yakın zamanda rapor verdiğini anlatan Putin, “Kazada ölenlerin cesetlerinde el bombası parçaları bulundu. Uçağa dışarıdan herhangi bir darbe gelmedi ve bu Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yürütülen incelemenin sonucu olarak kanıtlanmış bir gerçektir.” diye konuştu.

Putin, Prigojin’in evinde ve Wagner’in ofislerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulunduğuna işaret ederek, “Ne yazık ki ölenlerin kanında alkol veya uyuşturucuya yönelik hiçbir uzman incelemesi yapılmadı. Bana göre böyle bir inceleme yapılması gerekirdi ama yapılmadı.” ifadelerini kullandı.

“Wagner’den birkaç bin savaşçı Rus ordusuna katıldı”

Rusya’da Wagner benzeri gruplara ihtiyaç bulunup bulunmadığına yönelik henüz bir fikir birliği bulunmadığını vurgulayan Putin, “Ancak bugün itibariyle bu şirketten birkaç bin savaşçının Rusya Silahlı Kuvvetleri ile sözleşme imzaladığını kesin olarak söyleyebilirim. İsterlerse askeri operasyonlara katılırlar.” şeklinde konuştu.

Putin, Rusya’da özel askeri şirketlerin bulunmadığını belirterek, “Özel askeri şirket, basının verdiği bir unvandı. Rusya'da özel askeri şirketlere ilişkin bir yasa bulunmadığından özel askeri şirketler de bulunmamaktadır. Biz böyle şirketlere sahip değiliz ve hiçbir zaman da sahip olmadık.” ifadelerini kullandı.

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