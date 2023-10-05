'Ukrayna'da savaşın başından bu yana 1243 sağlık merkezine yönelik saldırı doğrulandı'

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Ukrayna Temsilciliğinin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Ukrayna'daki sivil tesislere yönelik saldırılara yer verildi.

DSÖ'nün Ukrayna'daki sağlık tesislerine ve sivil alanlara yönelik başka bir acımasız saldırı karşısında sarsıldığı belirtilen paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bu, bir şiddet eylemidir. Ukrayna'da 24 Şubat 2022'den bu yana sağlık tesislerine yönelik 1243 saldırı doğrulandı. DSÖ, ihtiyaçların karşılanması için yerel otoritelerle birlikte çalışmaya devam ediyor."