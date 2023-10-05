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Dünya
AA 05.10.2023 22:23

'Ukrayna'da savaşın başından bu yana 1243 sağlık merkezine yönelik saldırı doğrulandı'

Dünya Sağlık Örgütü, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlangıcından bu yana Ukrayna'da sağlık merkezlerine yönelik 1243 saldırının gerçekleştiğini açıkladı.

'Ukrayna'da savaşın başından bu yana 1243 sağlık merkezine yönelik saldırı doğrulandı'
[Fotograf: Reuters]

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Ukrayna Temsilciliğinin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Ukrayna'daki sivil tesislere yönelik saldırılara yer verildi.

DSÖ'nün Ukrayna'daki sağlık tesislerine ve sivil alanlara yönelik başka bir acımasız saldırı karşısında sarsıldığı belirtilen paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

 "Bu, bir şiddet eylemidir. Ukrayna'da 24 Şubat 2022'den bu yana sağlık tesislerine yönelik 1243 saldırı doğrulandı. DSÖ, ihtiyaçların karşılanması için yerel otoritelerle birlikte çalışmaya devam ediyor."

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ukrayna Rusya
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