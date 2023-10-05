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Dünya
AA 05.10.2023 21:54

Biden Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibi ile bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenlik ekibi ile Beyaz Saray'da görüştü.

Biden Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibi ile bir araya geldi
[Fotograf: Reuters]

ABD Başkanı Joe Biden ve yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns, Ulusal Güvenlik Danışmanı Başyardımcısı Jon Finer, toplantı öncesi Oval Ofis'te kamera karşısına çıktı.

Toplantıda, güncel istihbarat konularını ele alacaklarını söyleyen Biden, Ukrayna, Kuzey Kore ve Hint-Pasifik'teki gelişmelerin yanı sıra birçok konuyu masaya yatıracaklarını kaydetti.

Texas'ta sınıra duvar inşası

Biden'a, Texas eyaletinde sınıra duvar örülmesi için 26 federal yasanın gereklerinin yerine getirilmesinden feragat edilmesine ilişkin soru soruldu.

Biden, sınıra duvarın inşası için tahsis edilen paranın başka bir amaçla kullanılması için çalıştığını ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Paranın tahsis edilen amaç için kullanılmasının yasa kapsamında olduğuna işaret eden Biden, "Bunu durduramam." dedi.

Biden, "Sınır duvarının işe yaradığını düşünüyor musunuz?" sorusuna "Hayır." yanıtını verdi.

Sınıra duvar örülmesi için federal yasaların uygulanmasından vazgeçildiği kararı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Texas eyaletine bağlı Starr County bölgesinde, sınıra duvar örülmesi için federal yasaların uygulanmasından vazgeçildiğine dair kararı duyurmuştu.

DHS'nin söz konusu adımı, Biden yönetiminin duvar inşasını durdurma söylemleriyle çelişirken, Gümrük ve Sınır Muhafaza Biriminden (CBP) yapılan açıklamada, "Kongre, 2019 mali yılı fonlarını, Rio Grande Vadisi'nde sınır bariyeri inşaatı için tahsis etti ve DHS bu fonları tahsis edildikleri amaçlar için kullanmak zorundadır. CBP, bu çerçevede sağlam çevresel uygulamaları hayata geçirmeye devam edecek, ülkenin kültürel ve doğal kaynaklarını koruma konusundaki taahhüdünü sürdürecektir." ifadelerine yer verilmişti.

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