Hollanda AB'nin hızla genişlemesini reddediyor

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten İspanya'nın organizasyonunda Granada kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısına katılan Rutte, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rutte, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Ukrayna ve Moldova'ya atıf yaparak AB'nin 2030 yılına kadar genişleme için kendisini hazırlaması gerektiği açıklamasına yönelik, "Bu tarih belirlemektir. Bu tarihe kesinlikle katılmıyorum. Ayrıca çok mantıksız olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

AB'nin genişlemesi için tarih belirlemenin acelecilik olduğunu kaydeden Rutte, AB'ye katılım şartlarından taviz verilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Rutte, "Mesele ülkelerin ne zaman hazır olacağı değil, ülkelerin hazır olup olmadığıdır. Ülkeler, tüm gereklilikleri yerine getirmeleri halinde AB'ye katılabilirler." diye konuştu.

AB'ye daha fazla ülke katıldıkça birliğin önemli reformlara ihtiyacı olacağını ifade eden Rutte, "AB'nin hâlihazırda 27 üye ülkesi var ve daha fazla ülke eklenirse karar alma ve diğer her türlü konu daha da karmaşık hale gelecek. AB'nin şu anda tasarlanan şekliyle büyük ülkeleri özümseme konusunda kesinlikle yetersiz olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.