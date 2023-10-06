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Dünya
AA 06.10.2023 00:45

BAE 2021'den bu yana kapalı olan Beyrut Büyükelçiliğini açmaya hazırlanıyor

Birleşik Arap Emirlikleri, 2021'den bu yana kapalı olan Beyrut Büyükelçiliğini yeniden açmak için Lübnan ile anlaşmaya vardı.

BAE 2021'den bu yana kapalı olan Beyrut Büyükelçiliğini açmaya hazırlanıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM'a göre, ülkeyi ziyaret eden Lübnan Başbakanı Necib Mikati, başkent Abu Dabi'deki Eş-Şati Sarayı'nda Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Al Nahyan, Lübnan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve birliğini desteklediklerini ve Lübnanlıların barış, güvenlik ve refah içinde yaşamasını temenni ettiklerini dile getirdi.

İkilinin görüşmesinde, BAE ile Lübnan arasındaki ilişkiler ile bunları kalkınma, iktisat ve diğer alanlarda güçlendirmenin yolları ele alındı.

Mikati ise görüşmede, Lübnan'da yaşanan gelişmeler ve karşılaşılan zorluklara çözüm bulunması için yürütülen çalışmalara ilişkin Al Nahyan'a bilgi verdi.

BAE'nin, Lübnan'a yaptığı yardımlar sayesinde pek çok sorunla mücadele edebildiklerini kaydeden Mikati, bu yardımlardan ötürü Al Nahyan'a teşekkürlerini sundu.

30 Ekim 2021'de Beyrut yönetimi ile diplomatik ve ticari ilişkiler kesilmişti

Mikati ile Al Nahyan, BAE'nin 2021'den bu yana kapalı olan Beyrut Büyükelçiliğinin yeniden açılması için gerekli adımların atılması ve Lübnanlılara BAE vizesi verilmesini kolaylaştıracak bir mekanizma geliştirmek için ortak bir komite kurulması konusunda anlaştı.

Dönemin Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin, 27 Ekim 2021'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanması Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında diplomatik krize yol açmıştı.

Suudi Arabistan, Kuveyt, BAE ve Bahreyn, 30 Ekim 2021'de Beyrut yönetimi ile diplomatik ve ticari ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

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