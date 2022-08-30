Biden'ın eşi Jill Biden'ın koronavirüs testi negatife döndü
ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın 24 Ağustos'ta "pozitif" çıkan koronavirüs testi sonucunun bu kez "negatif" olduğu açıklandı.
ABD'de İletişim Direktörü Elizabeth Alexander tarafından yapılan açıklamada, First Lady Biden'a dün COVID-19 testi yapıldığını dile getirdi.
Alexander, Biden'ın gece çıkan COVID-19 test sonucunun "negatif" olduğunu ifade etti.
Delaware eyaletinin Rehoboth Beach kentindeki evlerinde 24 Ağustos'tan bu yana kendini tecrit eden Jill Biden'ın bugün başkent Washington DC'ye dönmesi bekleniyor.
İkinci kez sonucu pozitif çıktı
Jill Biden'ın 16 Ağustos'ta COVID-19'a yakalandığı duyurulmuş, 21 Ağustos'taki testinin negatif çıkmasının ardından da Biden'ın izolasyonuna son verilmişti.
First Lady Biden'ın 24 Ağustos'ta yaptırdığı test sonucu pozitif gelmişti.
ABD Başkanı Biden da geçen ay COVID-19'u atlatmış ancak birkaç gün aradan sonra testi tekrar "pozitif" gelince ikinci bir karantinaya alınmıştı.