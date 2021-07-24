Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Joe Biden Afganistan’dan ABD’ye tahliye edilecek Afgan sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılanması için 100 milyon dolarlık fon talebini onayladı.

Acil fondan tahsil edilecek bu para, işgal sırasında Afganistan’da ABD ile iş birliği yapan ve "Özel Göç Vizesi" ile ABD’ye göç etmek isteyen Afganlar için kullanılacak.

Biden, ayrıca devlet kurumları üzerinden verilecek hizmet ve sözleşmeler yoluyla 200 milyon doların da aynı amaçla harcanması için yetki verdi.

ABD'nin çekilmesi sonrası hareketlilik

ABD binlerce Afganı ABD’ye tahliye etmeye hazırlanıyor.

"Özel Göç Vizesi" başvurusunda bulunan bu kesim, Amerika’nın çekilmesiyle güç kazanan Taliban’ın saldırıları nedeniyle ABD’ye göç başvurusunda bulunuyor.

18 bin başvuru var

Söz konusu Afganların ilk grubunun temmuzun sonunda Virginia’daki Askeri Fort Lee Üssü’ne ulaşması, vize başvuruları sonuçlanıncaya kadar burada kalmaları planlanıyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), pazartesi günü yaptığı açıklamada yaklaşık 2 bin 500 Afganın üste misafir edilebileceğini açıklamıştı.

Biden yönetimi, Özel Göç Vizesi’ne başvuruda bulunanların ve ailelerinin ağırlanabileceği yurt içinde veya dışında başka tesisleri de değerlendiriyor.

ABD’li yetkililer yaklaşık 18 bin özel göç vizesi başvurusunun değerlendirme sürecinde olduğunu belirtiyor.

20 yıllık işgalden sonra mayıs ayı itibarıyla Afganistan'dan çekilmeye başlayan ABD, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümü öncesinde bu süreci tamamlamayı hedefliyor.