Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 10:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'den ABD'ye yaptırım misillemesi
[Fotoğraf: Getty.]
ABD'nin Hong Kong yaptırımlarına Çin'den misilleme geldi. Pekin, 7 ABD vatandaşına ve kurumu hakkında yaptırım kararı aldı.
Çin'i, Hong Kong'da baskı politikası uygulamakla suçlayan Washington yönetimi, geçen hafta 7 Çinli yetkiliyi kara listeye aldı.
Pekin de karşılık olarak 7 ABD vatandaşına ve kurumuna için yaptırım kararı aldı. Böylece haziran ayında kabul edilen yabancı yaptırımlarla mücadele yasası ilk kez kullanılmış oldu.
Eski ABD Ticaret Bakanı da listede
Yaptırım listesinde eski ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross da bulunuyor.
Kararın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın Çin ziyareti öncesi alınması da dikkati çekti.
Etiketler: Çin ABD ABD-Çin İlişkileri Hong Kong
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