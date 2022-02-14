Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Görüşmede Biden, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yineledi.

Süratle yanıt verilecek

Biden, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla Rusya'nın Ukrayna'ya herhangi bir saldırıya kalkışması durumunda süratle ve kararlı şekilde yanıt vereceğini açıkça belirtti.

İki lider, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasına yanıt olarak diplomasi ve caydırıcılık yolunu izlemeye devam etmenin önemi konusunda da fikir birliği içinde olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray'dan dün yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, telefonla görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Ukrayna'ya yapacağı ikinci bir müdahalenin Rusya'ya "hızlı ve ciddi maliyetler" getireceği konusunda uyarıda bulunduğu belirtmişti.

"Ukrayna'ya karşı her gerginliği durduracağız''

Zelenskiy, ülkesinin tüm riskleri anladığını ve her gelişmeye hazır olduğunu belirterek, "Ukrayna'ya karşı her gerginliği durduracağız. Ukrayna'nın başkenti Kiev, diğer şehirler Harkiv, Lviv, Dnipro ve Odesa güvenli ve sağlam koruma altında" diye konuştu.

Biden'a ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine sarsılmaz desteği için teşekkür eden Zelenskiy, ülkesinin güvenliği olmadan Avrupa'nın güvenliğinin olmayacağına dikkati çekti.

İki lider, barış görüşmelerinin tekrar başlaması için diplomatik çabaları, ayrıca Rusya'ya olası yaptırımları ele aldı.

ABD Başkanı Biden'ı Kiev'e davet etti

ABD ile savunma alanında aktif iş birliğini takdir eden Zelenskiy, "Henüz NATO üyesi değiliz. Bu nedenle ancak güçlü bir Ukrayna ordusu ülkemizin güvenliğinin teminatıdır" dedi.

Biden'ı Ukrayna'ya davet eden Zelenskiy, Biden'ın yakın zamanda Kiev'e bir ziyaretinin güçlü bir sinyal ve gerginliği düşürmeye katkısı olacağını aktardı.