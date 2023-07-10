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Dünya
AA 10.07.2023 08:55

Biden'dan "Ukrayna'nın NATO üyeliği için önce savaş bitmeli" mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin değerlendirilmesi için önce Ukrayna-Rusya Savaşı'nın bitmesi gerektiğini söyledi.

Biden'dan "Ukrayna'nın NATO üyeliği için önce savaş bitmeli" mesajı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Biden, CNN'den Fareed Zakaria'ya verdiği mülakatta, Ukrayna başta olmak üzere dış politika başlıkları konusunda açıklamalarda bulundu.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi, Ukrayna'nın NATO'ya üyelik başvurusuna değinerek "Ukrayna'yı aileye katmak için NATO üyeleri arasında şu anda, savaşın ortasında bir fikir birliği olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Biden, Rusya-Ukrayna Savaşı sürerken Ukrayna'nın NATO'ya alınması durumunda, İttifak'ın da savaşa girmiş olacağını belirterek "Biz (NATO) Rusya ile savaşta değiliz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın NATO üyeliği için demokratikleşme gibi diğer kriterleri de yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Biden, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin değerlendirilmesi için savaşın bitmesi gerektiğini vurguladı.

Biden'dan Türkiye değerlendirmesi

Biden, İsveç'in NATO üyelik başvurusuna da değinerek bu ülkenin İttifak'a en yakın zamanda katılacağına inandığını söyledi.

Türkiye'nin ve Yunanistan'ın F-16 modernizasyonu talebine işaret eden Biden, "Türkiye, F-16'ların modernizasyonunu istiyor. Ayrıca Yunanistan Başbakanı (Kiryakos Miçotakis) da yardım istiyor. Ben, açıkçası Türkiye ve Yunanistan'ı askeri kapasite açısından güçlendirdiğimiz ve İsveç'i NATO'ya kabul ettiğimiz bir konsorsiyum oluşturmaya çalışıyorum. Ancak bu süreç henüz bitmedi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü

ABD-Çin ilişkileri

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "dünyadaki en büyük ekonomi ve askeri kapasiteye sahip ülke olarak ABD'nin yerini almak istediğine emin olduğunu" söyleyen Biden, yine de ABD ile Çin'in devam eden bir ilişkisi olabileceğine inandığını belirtti.

Biden, "Çin ile iki tarafa da fayda sağlayacak ilişki kurmanın bir yolu olduğunu düşünüyorum." dedi.

Rusya ile görüşmesinin ardından Şi'yi aradığını ve bunun bir tehdit değil bir gözlem olduğunu ifade ettiğini aktaran Biden, "Rusya, Ukrayna'da varlık göstermeye başladığından beri 600 Amerikan şirketi Rusya'dan çekildi. Çin'in ekonomisinin Avrupa ve ABD'den gelen yatırıma bağlı olduğunu söylediniz, dikkatli olun." dediğini aktardı.

Biden, Şi'nin kendisine bu konuda karşı çıkmadığını ve "Çin'in, Rusya'nın tam anlamıyla üstüne gitmediğini" söyleyerek "Şi, nükleer savaşın bir felaket olacağından ve güvenliğin gerekli olduğundan bahsediyor. Bu yüzden bu konu üzerinde çalışabileceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Beyaz Saray'a gidecek

Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray’a davet edilip edilmeyeceği konusunda da İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un yakında Beyaz Saray'ı ziyaret edeceğini söyledi.

İsrail ile düzenli olarak iletişim kurduklarını ve Netanyahu'nun ılımlı ve değişim yönünde ilerlemeye devam edeceğini umduğunu belirterek "Şu anda Batı Şeria, tamamen İsrail'in sorunu değil ama onlar ve özellikle kabinede 'İstediğimiz yere yerleşiriz, onların burada olmaya hakları yok' diyen kişiler sorunun bir parçası." dedi.

ABD'nin Riyad'ın talep ettiği gibi Suudilere bir savunma anlaşması ve sivil nükleer kapasite sağlama noktasındaki görüşü sorulan Biden, "O noktadan oldukça uzağız." yanıtını verdi.

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