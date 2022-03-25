Brüksel'de Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki temaslarını tamamlayan ABD Başkanı Joe Biden, bugün Polonya'ya geçerek Rzesnow kentine vardı.

Biden, kentte bulunan ABD 82. Hava İndirme Tümeni üssünü ziyaret ederek, Amerikan askerleriyle sohbet etti.

Üssün kafeteryasında askerlerle pizza yiyen Biden, daha sonra onlara hitap etti.

Biden, "Demokrasi ve otokrasi arasında bir savaşla karşı karşıyayız şu anda. Demokrasinin 21. yüzyılda başarıya ulaşacağını ve galip geleceğini düşünen dünya liderleriyle bir aradayız." dedi.

ABD Başkanı Biden: Demokrasi ve otokrasi arasında bir savaşla karşı karşıyayız şu anda. Demokrasinin 21. yüzyılda başarıya ulaşacağını ve galip geleceğini düşünen dünya liderleriyle bir aradayız. pic.twitter.com/Pgt6m2ELOo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 25, 2022

Biden, "Şu anda yaptıklarınız tüm dünya için çok önemli. Bir dönüm noktasındayız. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Biden'a ziyaretinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de eşlik etti. Biden'ın günün ilerleyen saatlerinde Polonya'nın başkenti Varşova'ya geçmesi ve yarın Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmesi planlanıyor.

Görüşmede Biden'ın, Duda'ya Ukraynalı mültecilere kucak açtıkları için teşekkür etmesi bekleniyor.