Çok Bulutlu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.01.2024 05:01

Biden'dan Netanyahu'ya: Sivillerin korunması İsrail'in sorumluluğunda

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Hamas'a yönelik operasyonları devam etse de Gazze'deki sivillere zarar verilmemesinin İsrail'in sorumluluğu olduğunu belirttiği açıklandı.

Biden'dan Netanyahu'ya: Sivillerin korunması İsrail'in sorumluluğunda

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ile Netanyahu telefonda görüşerek Gazze'deki son durumu ele aldı.

Biden, görüşmede, Gazze'deki operasyonların daha ziyade hedef gözetilerek düzenlenen operasyonlara kaydırılmasının bölgeye insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştıracağını vurguladı.

Biden, Netanyahu'ya, Hamas'a yönelik operasyonları devam ettirirken diğer yandan Gazze'deki masum sivillerin zarar görmemesinin de İsrail'in sorumluluğu olduğunu hatırlattı.

Gazze'ye daha fazla gıda yardımı ulaştırılması konusunu da gündeme getiren Biden, İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir siyasi çözümün de ancak iki devletli çözüm ile mümkün olacağını belirtti.

ETİKETLER
Joe Biden Netanyahu ABD Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
ABD, Filistinli Amerikalı gencin İsrail askerlerince öldürülmesinden "endişeli"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:12
Interpol tarafından aranan ve Eskişehir'de yakalanan terörist tutuklandı
03:00
ABD, Filistinli Amerikalı gencin İsrail askerlerince öldürülmesinden "endişeli"
02:18
Uşak'ta işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
02:02
Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 2 tutuklama
01:56
Hafif ticari araçla motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
01:46
Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Mavi Vatan'da Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni
Mavi Vatan'da Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni
FOTO FOKUS
Japonya'nın uzay aracı SLIM Ay’a iniş yaptı
Japonya'nın uzay aracı SLIM Ay’a iniş yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ