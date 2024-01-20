ABD, Filistinli Amerikalı gencin İsrail askerlerince öldürülmesinden "endişeli"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde İsrail'in Batı Şeria'da öldürdüğü 17 yaşındaki gençle ilgili soruyu yanıtladı.

Kirby, ABD yönetimi olarak Filistinli Amerikalı Tevfik Hicazi adlı gencin öldürüldüğü haberlerini gördüklerini ve bundan ciddi endişe duyduklarını belirtti.

İsrail yönetiminden konuyla ilgili kapsamlı bilgi isteyeceklerini kaydeden Kirby, olayın aydınlatılması konusunu da takip edeceklerini aktardı.

Hicazi, Ramallah'ın doğusundaki Uyun el-Haramiye bölgesinde İsrail askerleri tarafından başından gerçek mermiyle vurulmuş, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetmişti.