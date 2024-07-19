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Dünya
AA 19.07.2024 19:37

Biden'a "çekil" çağrıları artarken, seçim kampanyası başkanı "yarışa devam" mesajı verdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'la gerçekleştirdiği münazaranın ardından başkanın zihinsel ve fiziksel sağlına ilişkin sorgulama süreci devam ederken, Biden'ın seçim kampanyası başkanı Jen O'Malley Dillon, "yarışa devam" açıklamasında bulundu.

Biden'a "çekil" çağrıları artarken, seçim kampanyası başkanı "yarışa devam" mesajı verdi
[Fotograf: Reuters]

MSNBC'ye röportaj veren Dillon, Biden'ın "biraz destek kaybettiğinin" farkında olduklarını, Başkan'ın yarıştan çekilmesi için yapılan çağrıların durumu zorlaştırdığını dile getirdi.

Dillon, ancak tüm bunlara rağmen "Biden'ın kesinlikle yarışta kalacağını" söyleyerek, "Zafer için birkaç yolumuz var" değerlendirmesinde bulundu.

COVID-19'a yakalanan ve kendini izole eden Biden'ın, toparlandıktan sonra gelecek hafta seçim kampanyasına tekrar başlayacağını aktaran Dillon, Demokratlara Biden'a destek olma ve birlik olarak hareket etme çağrısında bulundu.

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Kampanya yetkilileri toplanacak

ABD basınında yer alan haberlerde, Biden'ın kampanyasını yürüten yetkililerin bugün toplanacağı kaydedildi.

Haberde aynı zamanda, Demokratların bu ay sonu düzenleyeceği Parti Ulusal Kongresi öncesinde de adaylarının sanal oylama yoluyla belirlenip belirlenmeyeceğini ele alacağı ifade edildi.

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Harris bağış toplamaya hazırlanıyor iddiası

Diğer taraftan Politico'da yer alan bir haberde, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Biden'ın çekilmesi durumuna hazırlanmak için "donörlerle irtibat kurmaya başladığı" iddia edildi.

Aynı zamanda bağış toplamak için parti içinde bazı kişilerin donörlerle görüşmeye başladığı belirtilen haberde, donörlerin Harris'e destek olmaya hazır olduğu öne sürüldü.

Demokratları destekleyen donörlerin isimlerinin kesinlikle paylaşılmasını istemediği ifade edilen haberde, Biden'ın yarıştan çekilmemesi ve seçimleri kaybetmesi halinde hem Temsilciler Meclisi hem de Senatoda çoğunluğun kaybedileceği yönündekii endişelerin arttığı kaydedildi.

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İllionis Temsilcisi Casten da Biden'a "çekil" çağrısı yapanlara katıldı

Temsilciler Meclisinde Illionis Temsilcisi Sean Casten da Biden'a "çekil" çağrısı yapan 20'den fazla Demokrata katıldı.

Casten, "Çok düşündükten sonra Biden'a yeni bir nesle bayrağı devretme çağrısında bulunmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Biden'ın "onuruyla" çekilmesi gerektiğini kaydeden Casten, böylelikle 2020'de "demokrasiyi kurtaran başkanın" mirasını muhafaza edebileceğini savundu.

Biden'ın ailesi bırakma hazırlıkları yapıyor denildi, Beyaz Saray yalanladı

Diğer taraftan, Biden'ın ailesiyle irtibatta olan ve NBC'ye konuşan kaynaklar, Başkan'ın aile yakınlarının, çekilmenin nasıl gerçekleşeceğine ilişkin görüşme ve hazırlık yaptığını öne sürdü.

Kaynaklar görüşmede, seçim kampanyasının Biden'ın sağlığına, ailesine ve ülkenin istikrarına etkisinin ele alındığını ifade etti.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates ise söz konusu iddiaları yalanladı.

"Aile arasında böyle görüşmeler gerçekleşmiyor." diyen Bates, bu iddiaları ortaya atanların aile bireyleri ya da Biden'ın ekibiyle görüşmediğini kaydetti.

Bates, söz konusu kişilerin yalan söylediğinin ortaya çıkacağına işaret ederek, "İnancınızı yitirmeyin." mesajını verdi.

"Bayrağı Devret" reklamları ekranlara gelecek

"Bayrağı Devret" (Pass the Torch) adlı bir grup ise Başkan Biden'ın da izlediği bilinen MSNBC'deki "Günaydın Joe" programında ve gün içinde ekranlara gelmesi için bir reklam hazırladıklarını duyurdu.

Grup, "artık gerçekten bayrağı devretme" zamanı geldi diyerek, reklamın özellikle Biden'ın en sevdiği programlar sırasında ekranlarda olacağını bildirdi.

Reklamda, Demokrat seçmenlerin Biden'a "çekil" çağrısı yapması bekleniyor.

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