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Dünya
AA 19.07.2024 19:34

FIFA, Filistin'in İsrail'i uluslararası futboldan men etme önerisine ilişkin kararını erteledi

Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi için Filistin'in yaptığı başvuruya ilişkin kararını erteledi.

FIFA, Filistin'in İsrail'i uluslararası futboldan men etme önerisine ilişkin kararını erteledi

FIFA'dan yapılan açıklamada, "Filistin Futbol Federasyonunun, İsrail Futbol Federasyonuna karşı yaptığı başvuruya ilişkin bağımsız bir hukuki değerlendirmenin 20 Temmuz 2024'e kadar FIFA Konseyine sunulması gerekiyordu. Her iki tarafın da kendi pozisyonlarını sunmaları için ek süre taleplerinin FIFA tarafından uygun şekilde karşılanmasının ardından bu sürecin gereken özen ve eksiksizlikle tamamlanması için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğuna karar verildi." denildi.

FIFA, bağımsız hukuki değerlendirmenin FIFA Konseyi ile paylaşılmasının ardından kararın, en geç 31 Ağustos'a kadar alınacağını bildirdi.

Kararın ertelenmesiyle İsrail Milli Futbol Takımı, 26 Temmuz'da başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılabilecek.

Filistin Futbol Federasyonu, geçen nisan ayında FIFA'ya ilettiği yazılı başvuruda, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği saldırıların yol açtığı insan hakları ihlalleri ile İsrail liginde yaşanan ayrımcılık ve ırkçılığa karşı gerekli adımları atmadığı gerekçesiyle İsrail Futbol Federasyonunun FIFA üyeliğinin sona erdirilmesini talep etmişti.

Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Cibril er-Rucub, geçen mayıs ayında yaptığı açıklamada, Filistin Futbol Federasyonunun İsrail'in ihracı için FIFA'ya yaptığı başvuruyu geri çekmeleri için İsrailli yetkililer tarafından tehdit edildiklerini söylemişti.

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