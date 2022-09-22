Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 02:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden ve Macron New York'ta bir araya geldi
[Fotoğraf: AP Arşiv]
ABD Başkanı Joe Biden ve Emmanuel Macron New York'ta yaptıkları görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını ele aldı.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantıları için New York'ta bulunan Biden ve Macron, Küresel Halk Sağlığı Fonu toplantısı çerçevesinde ikili bir görüşme gerçekleştirdi.
Ukrayna'ya Rusya savaşında desteklerini yineleyen iki lider, İran ve Hint-Pasifik konusundaki tehditleri de ele aldı.
Etiketler: Joe Biden Emmanuel Macron ABD Fransa
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