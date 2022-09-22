Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantıları için New York'ta bulunan Biden ve Macron, Küresel Halk Sağlığı Fonu toplantısı çerçevesinde ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Ukrayna'ya Rusya savaşında desteklerini yineleyen iki lider, İran ve Hint-Pasifik konusundaki tehditleri de ele aldı.