ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada COVID-19 aşı programı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son 3 günde rekor kırılarak 10 milyon kişinin aşılandığına dikkat çeken Biden, federal yönetimin, eyalet yönetimlerinin, ulusal muhafızların ve Federal Acil Durum Yönetimi Ajansının (FEMA) "dev" bir aşı programı yürüttüğünü vurguladı.

Aşı stoku artırma çalışmalarına hız verildi

Biden, aşı çalışmalarındaki ilerlemeye rağmen önlerinde uzun bir yol olduğunu vurgulayarak, "COVID-19'a karşı savaşımız bitmekten çok uzak. Durum, ölümcül derecede ciddi" dedi.

Aşı programında bazı gerilemelerin olabileceğini söyleyen Biden, nisanda marttan daha çok aşı yapmayı planladıklarını ve aşı stoku artırma çalışmalarına hız verdiklerini açıkladı.

“65 yaş üstü nüfusun neredeyse yüzde 75’i aşılandı”

ABD'de 65 yaş üstü nüfusun neredeyse yüzde 75'inin aşılandığını söyleyen Biden, yaşlılar ve yüksek risk grubundaki kişilerin aşı programlarının da bir an önce tamamlanmasını istediklerini vurguladı.

Biden, "ABD'deki yetişkinlerin yüzde 90'ı 19 Nisan'a kadar aşı programına dahil edilecek. Geriye kalan yüzde 10'luk dilim de en geç 1 Mayıs'a kadar programa dahil olacak" bilgisini paylaştı.

Eyaletlerin maske takma zorunluluğu konusunda ciddi davranması gerektiğinin de altı çizildi.