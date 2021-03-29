Beyaz Saray Jen Psaki, Myanmar'da darbe karşıtı gösterilerde artan gerilim hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Psaki, Myanmar ordusunun kendi halkına karşı öldürücü güç kullanmaya devam ettiğini vurguladı, "Geçen hafta çocukların öldürülmesi, Myanmar'daki askeri rejim tarafından uygulanan şiddetin korkunç doğasının son örneğidir. Biz, barışçıl göstericilere karşı şiddet kullanılmasından ve insan haklarından dolayı askeri rejime yaptırım uygulamayı sürdüreceğiz" dedi.

“Demokratik hükümet seçilene kadar ticari ilişkiler askıya alınacak”

ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Katherine Tai'nin bugün Myanmar ile tüm ticaret ilişkilerinin askıya alınacağını duyurduğuna anımsatan Psaki, "Bu durum, demokratik yollarla bir hükümet seçilene kadar sürecektir" dedi.

Myanmar'a birçok yaptırım getirdiklerinin altını çizen Psaki, "Ortaklarımız ve müttefiklerimiz ile Myanmar'da acilen demokrasinin yeniden sağlanması çağrısı yapmaya ve askeri yönetimin eylemlerini kınamaya devam edeceğiz" mesajını verdi.

“İran-Çin arasındaki anlaşma nedeniyle gerekirse yaptırım uygulayacağız”

Psaki, Tahran ve Pekin yönetimlerinin, 27 Mart'ta iki ülkenin çeşitli alanlarda ortak proje yürütmelerini öngören 25 yıllık iş birliği anlaşması imzalaması konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin İran'a karşı diplomatik yaklaşımına döndüğüne işaret eden Psaki, "Çin ile yapılan anlaşmaya bir bakacağız ve gerekirse yaptırım uygulayacağız ancak anlaşmanın detaylarına henüz net bakmadık" dedi.

Aşı pasaportu konusunda rehber yayımlanacak

Psaki, COVID-19 sonrası normal hayata dönüş için "aşı pasaportu" şartı iddiaları hakkında, "Aşı pasaportu konusunda bir rehber yayımlayacağız. Şu anda kurumlar arası iletişim aşamasındayız. Bu konudaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyoruz. Ancak bu durumun asıl sorumluluğu özel sektörde olacak" bilgisini verdi.

Aşılamalar için merkezi bir veri tabanı oluşturmayı düşünmediklerini vurgulayan Psaki, insanları tek bir aşıya da mecbur bırakmayacaklarını söyledi.