Vaka sayısı ABD'de 30 milyon 973 bine, Brezilya'da 12 milyon 534 bine, Hindistan'da 12 milyon 92 bine ve Fransa'da 4 milyon 554 bine ulaştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Rochelle Walensky, ülkede artan vakalarla ilgili olarak, "İçimde kötü şeyler olacağına dair bir his var. Şu anda bulunduğumuz konumdan bakınca önümüzde umut vadeden şeyler var ancak şu anda korkmaktan kendimi alamıyorum" dedi.

İngiltere’de normalleşme yolunda ilk adım atıldı

İngiltere'de 5 Ocak'tan bu yana devam eden "ulusal karantina" kurallarının bir kısmı kaldırılarak sosyal hayatta normalleşme yolunda adım atıldı.

Hükümetin COVID-19 önlemlerinin kaldırılması kapsamında açıkladığı 4 aşamalı yol haritasına göre, bugün başlayan normalleşmenin ilk aşamasıyla insanların dışarıda daha fazla zaman geçirmesine izin verilecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarından COVID-19 salgınıyla mücadelede kararlaştırılan tedbirleri uygulamalarını istedi.

Tedbirlerin gevşetildiği İspanya’da kalabalık ev partilerinin sayısı arttı

Ekonomik kaygılardan dolayı salgın önlemlerinin gevşetildiği İspanya, 27 Mart-5 Nisan'da kutlanan Hristiyanların dini bayramı Paskalya döneminde özellikle gençler için Avrupa'nın eğlence merkezi haline geldi.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yerel saatle 23.00 itibarıyla uygulanan gece sokağa çıkma kısıtlaması, serbest dolaşım kısıtlamaları ve ev misafirliği yasağı devam etse de bar ve restoranların hiçbir sosyal mesafe denetimi uygulanmadan çalışması, gençler arasında kalabalık ev partilerinin düzenlenmesi dikkati çekiyor.

Fransa’da doktorlar hükümet politikasını eleştiriyor

Fransa'nın başkenti Paris'teki hastanelerde görev yapan doktorlar, hükümetin salgında üçüncü dalgayla mücadele planının "hangi hastanın yaşaması ve hangi hastanın ölmesi gerektiğine karar vermeye zorladığı" uyarısında bulunarak, hükümete sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

DSÖ’nün taslak metninde virüsün kaynağı açıklandı

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) taslak raporunda, COVID-19'un yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı öne sürüldü.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Çin, COVID-19'a karşı üretilen "Sinopharm" aşısını BAE'de "Hayat-Vax" adında ortaklaşa üretmeye başladı.

DSÖ'nün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, Afrika ülkesi Botsvana'ya 33 bin doz aşı gönderildi.

Modi’nin sokağa çıkma yasağı kararını tek başına aldığı öne sürüldü

Hindistan'da halk, pek çok eyalette önlemleri hiçe sayarak geleneksel bahar festivali "Holi" kutlamaları için toplandı.

Hindistan'da ayrıca, Başbakanı Narendra Modi hükümetinin, salgınla mücadele kapsamında bir yıl önce ülke çapındaki sıkı sokağa çıkma yasağını bakanlıklara ve eyaletlere danışmadan uygulamaya koyduğu öne sürüldü.

İsrail’de en düşük günlük vaka sayısı görüldü

İsrail'de halkın yarıdan fazlasına COVID-19 aşısının her iki dozunun da yapılmasının ardından salgında Haziran 2020'den bu yana en düşük günlük vaka sayısı tespit edildi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 11 bin 482 test yapıldığı bunlardan sadece 128'inin pozitif çıktığına yer verildi.

Pakistan Cumhurbaşkanı koronavirüse yakalandı

Pakistan'da hükümet, artan vakalar nedeniyle COVID-19 önlemlerini sıkılaştırdı. Bu kapsamda tüm sosyal, kültürel ve siyasi etkinlikler yasaklandı. Açık ve kapalı alanlardaki düğünlerin de yasaklanmasına karar verildi. Söz konusu yasaklar, 5 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.

Pakistan'da ayrıca, Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Malezya Ulusal COVID-19 Bağışıklığı Programından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, özel hastanelerin COVID-19 aşısı temin etme ve uygulamasına izin verileceğini açıkladı.

Kırgızistan'da Sinopharm aşısı, ilk olarak Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev'e uygulandı.

Nijer’de kitlesel aşılama başladı

Nijer'de salgına karşı kitlesel aşılamaya geçildi. Başbakan Brigi Rafini, başkent Niamey'deki bir hastanede COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Etiyopya’da tedbirler arttı: Maske takmayana gözaltı ve hapis

Etiyopya'da COVID-19'a yakalanan hastaların yoğun bakım servislerini doldurması üzerine tedbirler artırıldı. Buna göre, COVID-19 testi pozitif çıkanların ülkeye girişine izin verilmeyeceği vurgulanırken, polise, maskesiz dolaşanları ve fiziksel mesafeye uymayanları gözaltına alma izni verildiği kaydedildi.

Meksika’da ölü sayısının gerçeği yansıtmadığı iddia edildi

Meksika hükümeti tarafından yayımlanan raporda, ülkede COVID-19'dan hayatını kaybeden yaklaşık 120 bin kişinin resmi rakamlara girmemiş olabileceği iddia edildi.

Afrika Birliği, ABD'li ilaç şirketi Johnson&Johnson'la 220 milyon doz COVID-19 aşısının tedariki için anlaşma imzaladı.

Kazakistan’da tedbirler sıkılaştırıldı

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, COVID-19 vakalarının artması üzerine karantina tedbirlerinin yeniden sıkılaştırıldığı açıklandı.

Başkentte, 30 Mart'tan itibaren alışveriş merkezleri hafta içi saat 17.00'ye kadar hizmet verecek. Hafta sonu ise kapalı kalacak.