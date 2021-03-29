Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, koronavirüse yakalandı
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.
Alvi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, vatandaşlardan dikkatli olmayı sürdürmelerini istedi.
Alvi, daha önce COVID-19 aşısının ilk dozunu vurulmuştu.
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın da 20 Mart'ta koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Etiketler: Pakistan
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