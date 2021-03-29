Suudi Arabistan’da Kabe ve Mescid-i Nebevi’de ramazan ayı hazırlıkları, koronavirüs salgını da dikkate alınarak tamamlandı. Salgın kapsamında daha önce uygulanan tedbirlerin aynı şekilde devam edeceği duyuruldu.

Yetkililer, ramazan ayında teravih namazlarının 20 yerine 10 rekat kılınacağını ve itikaf yapılmayacağını açıkladı. Öte yandan, Kabe’deki Mataf alanının sadece tavaf için açık olacağı, bu alanda namaz kılınmayacağı da duyuruldu.

Namaz kılındığı vakitlerde yaşlı ve engelliler de kendilerine ayrılan bölümlerde namazlarını kılabilecek.

Suudi Arabistan'da vaka durumu

Suudi Arabistan’da son açıklanan verilere göre 388 bin 866 kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede 6 bin 656 kişi virüsten hayatını kaybederken, 377 bin 304 kişinin virüsü yenerek iyileştiği açıklandı. Ülkede aktif vaka sayısı 4 bin 906 olarak duyuruldu.