Komutanlığın Twitter hesabından 13 karakterden oluşan bir paylaşım yapıldı.

Ülkenin nükleer cephaneliğini denetlemek ve nükleer kodları saklamakla yükümlü olan kurumun bu paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce yorum geldi.

Tweet, ABD makamlarında paniğe neden oldu; siber saldırı ihtimali üzerinde duruldu.

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Paylaşım kurumun resmi hesabından yarım saat içerisinde kaldırıldı, özür mesajı yayımlandı.

Alay konusu oldu

Paylaşım, sosyal medya kullanıcıları içinse alay konusu oldu.

Mesajın ABD ordusuna ait "nükleer fırlatma kodu" olduğu ileri sürüldü.

Bazı kullanıcılar, "Dünyanın sonu bu mesajla geliyor galiba" yorumunda bulundu.

